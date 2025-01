Ferrari a Dazn: «Grandissima unità nel gruppo, in questo modo possiamo uscire fuori dal momento difficile»

Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match con la Lazio: le dichiarazioni

Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima di Lazio Fiorentina. Le parole del dirigente dei viola.

USCIRE DAL MOMENTO DIFFICILE – «Lavorando tutti insieme. Abbiamo parlato tanto, i ragazzi hanno lavorato bene, c’è un ottimo spirito e dobbiamo credere in cosa fatto fino a un mese fa per tornare a fare punti uniti. In tutto questo, dal mister ai ragazzi, c’è una grandissima unità».

PALLADINO IN BILICO – «Non gli serve il nostro sostegno. Pradè ha parlato con tutti, è stato un altro momento di unione, dove ci siamo guardati negli occhi e abbiamo spero trovato la scintilla di cui parlava Palladino».

MERCATO – «Folorunsho arriva dopo quanto successo a Edoardo. Cosa serve? Migliorare ancora qualcosina, c’è una settimana e speriamo di fare operazioni che abbiamo in corso».