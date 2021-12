Ferrara: «Due squadre diverse tra primo e secondo tempo, su Milinkovic...»

Ferrara ha parlato a Dazn nel post partita di Sampdoria Lazio, match la sedicesima giornata di Serie A. Le sue parole

PARTITA – «Primo tempo ad appannaggio della Lazio, nel secondo tempo la Samp una squadra viva. Un cambio sostanziale, la Lazio non ha costruito più nulla. Complice anche l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Milinkovic Savic la Sampdoria ha finito in crescendo. Il loro quindi non è un problema fisico».

SARRI – «Non credo che Sarri nonostante il secondo tempo della sua squadra esca insoddisfatto oggi. Magari si avrebbe preferito eviatare il gol preso»

ZACCAGNI – «Zaccagni ha giocato bene, ci sta che abbia avuto un momento di adattamento, poi veniva da un doppio infortunio, gli serviva solo un pò di tempo»

MILINKOVIC – «Ci sta prendere un giallo per un fallo, magari anche prendersela un pò con l’avversario per la trattenuta, non ci sta invece dire qualche parola di troppo di protesta nei confronti dell’arbitro»