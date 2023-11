Ferguson a Dazn: «Il mister non era soddisfatto del primo tempo. L’Europa? Il nostro pensiero ora è la Fiorentina»

Ferguson, il calciatore del Bologna analizza ed esulta per la vittoria contro la Lazio e lo fa ai microfoni di Dazn

PAROLE – Il mister non era contento del primo tempo perchè non avevamo giocato bene, senza energia, qualità. Ma nel secondo tempo abbiamo iniziato benissimo. Mi piace giocare con Zirkzee perchè è un giocatore con qualità. Lo stadio pieno è bellissimo. Sono contento per essere il giocatore scozzese con più gol in Serie A, ma voglio di più. Ogni giorno lavoro duro. Europa? Non ci pensiamo ora, pensiamo a recuperare e alla prossima con la Fiorentina