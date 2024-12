Fenerbahce, Mourinho ha messo gli occhi su quell’ex Lazio: lo vuole portare a Istanbul

Fenerbahce, Jose Mourinho ha messo nel mirino un ex calciatore della Lazio per il calciomercato di gennaio: ecco chi è

Un ex Lazio nel mirino del Fenerbahce di Jose Mourinho: il tecnico ex Roma avrebbe puntato l’attaccante Vedat Muriqi come rinforzo per il calciomercato invernale.

Per l’attaccante kosovaro attualmente in forza al Mallorca, come riportato da O Jogo, i turchi sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 10 milioni. Per lui sarebbe un ritorno in gialloblù, avendoci già giocato nella stagione 2019/20 mettendo a segno 17 gol in 36 partite e che avevano convinto i biancocelesti a spendere 21 milioni per portarlo in Italia.