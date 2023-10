Femminile, una sconfitta per le ragazze di De Angelis. Quattro sconfitte in altrettante sfide per la Primavera Femminile della Lazio

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il risultato della gara di primavera femminile contro la Juve.

TABELLINO– «Le aquile di mister De Angelis non riescono a lasciarsi alle spalle un avvio di stagione negativo. Quattro sconfitte in altrettante sfide per la Primavera Femminile della Lazio.

L’ultimo score negativo arriva nel weekend appena concluso. Nella sfida del Centro Sportivo ‘Green Club’ è la Juventus di Matteo Scarpa ad imporsi sulle ragazze della Lazio Women Primavera.

La squadra biancoceleste guidata da Michela De Angelis tiene testa alla squadra bianconera quasi per un tempo, poi cede alla supremazia delle avversarie. La prima occasione del match passa dai piedi delle aquile, la conclusione di Repetti termina fuori di pochissimo. La squadra torinese passa in vantaggio al 34’ con la rete di Moretti e la prima frazione di gioco tra Lazio Women e Juventus Women termina 0-1.

Nella ripresa sono le bianconeri a prendere in mano le redini del match. Dopo appena 3 giri di lancette arriva il raddoppio a firma di Berveglieri. Le ragazze della Primavera biancoceleste non riescono a prevalere soprattutto sulla fisicità delle avversari che dilagano grazie alle doppiette personali delle stesse Moretti e Berveglieri. Capitoline anche sfortunate, regalano un’autorete alla squadra piemontese.

Al triplice fischio, la sfida tra Lazio Women e Juventus Women, match valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1 Femminile, termina 0-5.

Le ragazze di mister De Angelis tornano in campo il 5 novembre impegnate nella trasferta di Parma.

IL TABELLINO:

LAZIO WOMEN-JUVENTUS WOMEN 0-5

Marcatori: 34’pt, 25’st Moretti (J), 3’st, 41’st Berveglieri (J), 30’st aut. Magosso (L),

LAZIO: Scotti, Mossino, Lucarelli (26’st Magosso), Fonck (42’st Pizzi), Petroz, Stefani (41’st Grambone), Repetti, Miglionico, Mevoli (26’st Velletrani), Troisi, Guizzo (41’st Ciccone).

A disp.: Gregori (GK), Orsomando, Lenzini,

All.: De Angelis.

JUVENTUS: Mustafic, Jliskovic, Gallo, Mounecif (23’st Robino), Cocino, Bertora (10’st Di Bello), Bellagente (10’st Gagreca), Termentini (23’st Dogliani), Moretti, Gallina (32’st Boveri), Berveglieri.

A disp.: Belotto Ale (GK), Agazzi, Verano.

All.: Scarpa».