Felipe Anderson spegne 29 candeline, ma non può distrarsi coi festeggiamenti: domani c’è il Torino all’Olimpico, la sua vittima preferita

5 gol in 9 partite. Contro il Torino, Felipe Anderson dà il meglio di sè: solo con l’Inter ha registrato gli stessi numeri, ma in 11 gare. Come ricorda il Corriere della Sera, domani toccherà di nuovo a lui al posto di Pedro, collezionando la presenza numero 33: è lui l’unico giocatore sempre mandato in campo da Sarri (27 volte da titolare, 5 da subentrato). Senza contare le altre 8 presenze in Europa League e le 2 in Coppa Italia. Il mister ha piena fiducia in lui e non perde occasione per dimostrarglielo.

Felipe Anderson festeggia oggi i 29 anni, ma non avrà tempo per festeggiare: l’appuntamento di domani contro i granata è troppo importante.