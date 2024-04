Felipe Anderson, i tifosi gli chiedono di restare: i commenti social sotto al post di auguri della Lazio per il brasiliano

Felipe Anderson ha il contratto con la Lazio in scadenza al prossimo 30 giugno ed è sempre più vicino a firmare per la Juventus in vista della prossima stagione. I tifosi biancocelesti, però, non vogliono lasciar andare il proprio beniamino e gli stanno chiedendo di rimanere a gran voce.

Infatti, oggi è il compleanno del brasiliano e sotto il post social di auguri del club molti supporters hanno commentato pregando Felipe Anderson di rinnovare il contratto.