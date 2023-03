Felipe Anderson torna a destra: il brasiliano insegue due record

Con il ritorno in pianta stabile di Ciro Immobile, Felipe Anderson è pronto a tornare a sinistra: sono due i record che il brasiliano insegue

Come riportato dal Corriere dello Sport, Felipe Anderson è pronto a traslocare di nuovo a destra visto l’imminente ritorno di Ciro Immobile al centro dell’attacco della Lazio. Il brasiliano finora ha giocato tutte le 87 partite disputate con Sarri in panchina e punta ad entrare nella top 20 dei calciatori più utilizzati dal tecnico toscano (Rugani è fermo a 95).

Inoltre Pipe ha realizzato per ora 9 gol in stagione contando tutte le competizioni (fornendo anche 5 assist), a sole due lunghezze dal suo record di 11 stabilito con Pioli. Il numero 7 vuole dare il suo contributo decisivo per il ritorno in Champions.