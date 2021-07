Felipe Anderson fa chiarezza: «Non ho nessun profilo su Facebook»

Felipe Anderson ha precisato come le notizie uscite fuori questa mattina tramite un suo profilo Facebook siano false: lui non ne possiede uno

Felipe Anderson ha voluto fare chiarezza in merito alle voci uscite in mattinata tramite un suo presunto profilo Facebook nel quale annunciava la conclusione positiva tra Lazio e West Ham per il suo ritorno in biancoceleste. Nessun profilo personale sul popolare social, solo una fan page.