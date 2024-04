Felipe Anderson Lazio, clamoroso RETROSCENA: ha scelto il Palmeiras perchè... ULTIMISSIME

Felipe Anderson-Lazio, clamoroso retroscena: ecco perchè l’esterno ha rifiutato il rinnovo coi biancocelesti e il passaggio alla Juve

Tuttosport, nella sua edizione odierna, svela un nuovo retroscena sul mancato arrivo di Felipe Anderson alla Juve, che sembrava ormai ad un passo dopo l’annuncio del brasiliano di voler lasciare la Lazio.

Gli intermediari avevano proposto il giocatore a più club, compreso quello bianconero, cercando di far leva sul fatto che il giocatore si poteva accasare a parametro zero, dunque con un risparmio totale sul costo del cartellino. Il problema era però la volontà di far guadagnare quasi 4 milioni di euro per tre anni al giocatore, risultata poi come una forzatura. Dall’altra parte, però, c’erano pressioni affettive che lo spingevano al ritorno in Patria, lì dove andrà ad incassare sui 3 milioni di euro, meno anche di quanto offriva Lotito per il rinnovo. Giuntoli dovrà dunque cambiare obiettivo con l’ex Porto che torna in Brasile.