Felipe Anderson: «Molto dispiaciuti per l’eliminazione, in Conference daremo tutto»

Per i microfoni di Lazio Style Radio e Sky, è Felipe Anderson a commentare la gara contro il Feyenoord. Le sue parole:

PARTITA – «Noi siamo entrati per vincere la partita e imporre il nostro gioco. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni del primo tempo, soprattutto le mie, ci dispiace molto. Eravamo molto concentrati ma non ce l’abbiamo fatta».

PRESSIONE PUBBLICO – «Noi siamo giocatori esperti, i giovani hanno già sentito queste pressioni. Non abbiamo avuto continuità per tutta la partita e imporre il nostro gioco».

GIRONE E CONFERENCE – «Non abbiamo sottovalutato il girone, il mister ci dice sempre che dobbiamo avere cattiveria in ogni partita. Gruppo molto difficile, siamo dispiaciuti per il momento che stiamo passando. Conference? Ogni competizione che giochiamo con questa maglia dobbiamo provare a vincerla».

DERBY – «Il Derby è una partita che si sente tanto da parte di tutti, sarà una battaglia e daremo tutto».

Felipe Anderson a Lazio Style Radio

DELUSIONE– «Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. Volevamo fare un gol già all’inizio e avere un risultato migliore. Mi dispiace non aver sfruttato le occasioni e per la sconfitta. Lavoriamo ogni giorni per essere cattivi e concludere bene. Una rete avrebbe cambiato il nostro destino».

GOL– «Sicuramente dal campo sembrava fallo. C’era una spinta su Patric. Io comunque ancora non ho rivisto. Non mi piace però troppo commentare certi episodi».

DERBY– «In questi giorni dobbiamo pensare a sistemare quello che non va per poi provare a vincere con tutte le nostre forze».

RUOLO– «A me piace tanto giocare lì, faccio salire la squadra. Mi piace tanto come ruolo, anche se era da tanto che non ci giocavo».

Le parole di Pipe in zona mista

DERBY – «Non abbiamo molto tempo per pensare alle sconfitte, dobbiamo migliorare i punti in cui stiamo facendo male. Il derby è particolare, abbiamo bisogno dei tre punti ma dobbiamo dare la vita».

LAZIO TROPPO MORBIDA – «Loro pressavano alti, difficile palleggiare e conquistare territorio nel loro campo. Nei primi 45′ abbiamo giocato meglio, ci siamo imposti, eravamo con l’approccio giusto. Sapevamo sarebbe stato difficile, come tutte le partite d’Europa League».

VICE IMMOBILE – «Mi piace, ho imparato tanto da Ciro. Spero di poter contribuire».