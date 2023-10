Felipe Anderson a DAZN: «Ecco il mio obiettivo di gol quest’anno. Sul rinnovo dico questo». Le parole dell’attaccante della Lazio

Felipe Anderson ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Lazio.

STAGIONE – «Quest’anno per noi è una sfida, l’anno scorso abbiamo fatto molto bene e ci affrontano in maniera più attenta. Dobbiamo fare qualcosa di più, abbiamo iniziato non bene ma siamo tornato sulla strada giusta. Io sono contento dei miei numeri e speriamo di continuare».

OBIETTIVO GOL – «Devo provare ad arrivare a 10 gol, ma sono un po’ in ritardo. Mi devo sbrigare».

RINNOVO – «Abbiamo avuto qualche incontro, ho un ottimo rapporto col presidente e la squadra. Sapete che mi piace stare qua. Ma dobbiamo prendere la migliore occasione».