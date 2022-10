Felipe Anderson, il brasiliano è rinato. E contro le big...

Felipe Anderson è stato il man of the match del Gewiss Stadium. Il brasiliano ora sembra davvero finalmente rinato

Va detto che Sarri, già lo scorso anno, ha sempre puntato su di lui. Una fiducia confermata quest’anno, con 15 presenze dal primo minuto. E in più l’Atalanta è stata la seconda big colpita quest’anno, dopo il gol all’Inter. E nel mirino ora ci sono Roma e Juventus.