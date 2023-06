Felipe Anderson aspetta la telefonata di Lotito: deve mantenere quella promessa. Il patron lo considera un figlioccio da sempre

Come riporta il Corriere dello Sport, Felipe Anderson aspetta una chiamata, in scadenza nel 2024, aveva firmato solo per tre anni con la promessa di ottenere un adeguamento. Alla Lazio e spera di proseguire questa seconda avventura.

Per tornare a Roma si era decurtato l’ingaggio, al West Ham guadagnava più di 3 milioni. Lotito lo chiamerà durante o dopo il mercato.