Felipe Anderson all’esame Milan: il brasiliano deve sfatare il tabù

Felipe Anderson è a quota zero gol e zero assist contro il Milan in carriera: la gara di domenica sera ideale per rompere il tabù rossonero

Il Milan rappresenta una vera e propria bestia nera per Felipe Anderson: zero gol e zero assist nelle dieci gare in cui l’esterno è sceso in campo, con zero vittorie, tre pareggi e 7 sconfitte. La prima gara nel 2014 quando i biancocelesti persero 3-1 a Milano.

Le uniche occasioni in cui Lazio è riuscita a battere i rossoneri Pipe non c’era: nel 2015 in campionato (3-1 con le reti di Klose e Parolo a ribaltare l’iniziale vantaggio di Menez) e poi in Coppa Italia (0-1 a San Siro, rigore di Biglia) il brasiliano era out per un problema al ginocchio. Nel 2017 infine, nel 4-1 della banda di Inzaghi, fu una lesione muscolare a tenerlo fuori. Domenica arriva l’occasione giusta per sfatare il pesante tabù.