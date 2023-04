Felipe Anderson a Sky: «Dobbiamo stare molto attenti allo Spezia»

L’esterno brasiliano ha espresso il suo punto di vista sul match a pochi minuti dalla sfida

A pochi minuti da Spezia Lazio, Felipe Anderson ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni sul match.

LE PAROLE- «Il mister ci ha detto che dobbiamo stare molto attenti, conosciamo la forza dello Spezia e che lotterà con le unghie e con i denti. Sappiamo che è una partita delicata per loro, ma anche per noi è molto importante. A volte abbiamo sbagliato l’appuntamento dopo una vittoria molto importante. Oggi vogliamo cambiare questo trend e quindi vincere. Noi siamo sempre concentrati sulla prossima partita, soprattutto quando sono concentrati tanti impegni. Avere più giorni a disposizione sicuramente ci può aiutare. Io al centro? È divertente per me variare e sto cercando di imparare e crescere velocemente per aiutare la squadra, anche se spero che ci sia Ciro perché è il nostro capitano»