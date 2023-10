Felipe Anderson a LSC: «Il gol mi era mancato, sono felice di aver aiutato la squadra» Le parole dell’esterno brasiliano

Intervistato da Lazio Style Channel, Felipe Anderson ha parlato cosi nel post gara di Sassuolo Lazio.

«Mi era mancato molto il gol, soprattutto nelle prime partite dove abbiamo faticato un po’. Sono felice di aver aiutato la squadra, anche con le mie giocate. Proviamo sempre a impostare il nostro gioco, quello che il mister ci chiede. L’obiettivo è farlo in maniera continua: in alcune partite, come questa di oggi, riusciamo a farlo meglio. In questi anni sono cresciuto tanto, riesco a essere più presente nella partita rispetto a prima. C’è un modo di giocare nostro che vogliamo perfezionare di partita in partita. Oggi sono riuscito a sfruttare bene la profondità, abbiamo preparato bene la partita. Sono carichissimo per la Champions, ora è importante riposare bene per preparare bene la prossima a livello fisico»