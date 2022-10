Fazio: «Sempre bello tornare all’Olimpico, la vittoria è per i tifosi»

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato al termine della gara vinta contro la Lazio all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-Salernitana, Federico Fazio ha dichiarato:

«Il gol è stato bello, ho aiutato la squadra a vincere. Una prova di quello che vogliamo, fare punti sempre. Sono molto contento. Per me il gol vale tanto, poi ho vissuto tanti anni belli qua e quando ritorno mi sento a casa. Ho fatto tante partite all’Olimpico e ho bei ricordi. Peccato per i primi 40 minuti, abbiamo preso gol su una distrazione. Nel secondo tempo abbiamo ricominciato a giocare ed è arrivato il pareggio. Noi dobbiamo fare punti contro tutti, sia con le squadre che lottano per la salvezza che contro le big. Oggi peccato per la mancanza dei tifosi, ci hanno sostenuto da lontano e la vittoria è per loro».