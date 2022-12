Lecce, Baschirotto: «Lazio alla ripresa? Abbiamo un obiettivo chiaro»

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa: le parole sull’impegno del 4 gennaio con la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha dichiarato:

«Lavorando costantemente e seguendo le indicazioni del mister teniamo alta la concentrazione in vista della Lazio. La classifica? Non la guardiamo. Le due vittorie consecutive da cui veniamo ci hanno dato respiro e ossigeno, ma vogliamo continuare sulla nostra strada. Solo col duro lavoro e la determinazione possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ogni partita è difficile, non ce n’è una squadra più complicata da affrontare, se non sulla carta. Ogni sfida è a sé, sono tutte complesse e da preparare bene. Al rientro i compagni erano entusiasti di ricominciare a fare ciò che ci piace, giocare a calcio. Adesso ci prepareremo al meglio per la prossima partita di campionato. La ripresa? Penso che il Mondiale si farà sentire, essendo la prima volta che capita in mezzo al campionato. Vedremo con il passare delle giornate chi subirà di più o di meno questo fattore. Noi penseremo a noi stessi e andare avanti sulla nostra strada».