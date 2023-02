Livello di fedeltà dei giocatori in giro per l’Europa: la Lazio prima in Serie A. Il giocatore rimasto più a lungo nel club biancoceleste è Roberto Baronio

Secondo quanto riporta uno studio fatto da TicketGum.com che misura il livello di fedeltà dei giocatori in giro per l’Europa, la Lazio per quanto riguarda il campionato di Serie A sarebbe in prima posizione.

Il club capitolino avrebbe i giocatori più fedeli nella storia della Serie A con una media di permanenza di circa 38,3 mesi a calciatore. Il giocatore rimasto più a lungo con la maglia biancoceleste è stato Roberto Baronio. Completano il podio italiano il Sassuolo (35) e l’Atalanta a pari merito con il Napoli (33,5).