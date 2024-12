Fazzini Lazio, il destino era già scritto: il percorso del centrocampista contro i biancocelesti

Fazzini Lazio, il centrocampista dell’Empoli aveva il club biancoceleste nel destino. Tutti i numeri contro i capitolini

Jacopo Fazzini, ormai vicino al trasferimento in biancoceleste, ha sempre avuto la Lazio nel destino. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il primo assist con la Primavera è arrivato proprio contro i biancocelesti nella vittoria per 6-2 in favore dell’Empoli.

Stessa storia per il primo gol, arrivato tre mesi più tardi. L’esordio dall’inizio in trasferta lo fece proprio all’Olimpico contro la Lazio e da quel giorno è un titolare inamovibile dei toscani.