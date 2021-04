Farris amuleto, i numeri della Lazio col vice di Inzaghi in panchina

Con la vittoria contro il Verona, Massimiliano Farris si è rivelato ancora una volta un amuleto per la Lazio: i suoi numeri in panchina

Tre punti fondamentali, che tengono la Lazio ancora aggrappata al caro delle pretendenti ad un posto in Champions League. Nella gara di ieri disputata al Bentegodi, i biancocelesti hanno conquistato una vittoria importantissima, battendo il Verona per 1-0, grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic.

Con questo risultato, inoltre, Massimiliano Farris si è rivelato ancora una volta un vero e proprio amuleto per la squadra. Infatti, come riportato da La Repubblica, il vice di Simone Inzaghi, quando si è trovato a sostituirlo in panchina, ha ottenuto solo risultati positivi: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 gare, due dall’inizio e sette in corsa per l’espulsione del tecnico. Nella speranza che Inzaghi torni il più presto possibile alla guida della sua Lazio, se continua così Farris potrebbe non far sentire la sua mancanza.