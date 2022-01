Fares dopo l’operazione: «Tornerò più forte di prima, ve lo prometto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Momo Fares ha scritto un bel messaggio su Instagram dopo l’operazione a seguito della rottura del legamento crociato del ginocchio

Momo Fares si è operato quest’oggi all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Tanta sfortuna per lui: dopo i sei mesi in prestito al Genoa, il giocatore di proprietà della Lazio era passato al Torino in questa sessione di mercato.

«Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. Ringrazio il Torino che mi sta tanto vicino in questo periodo difficile. Tornerò più forte di prima, ve lo prometto», le parole di Fares sui social. Tornerà in campo nella prossima stagione.