Fantacalcio, tra i centrocampisti più in forma c’è anche un biancoceleste

Fantacalcio, alla luce dei risultati ottenuti ecco quali sono i centrocampisti più in forma del campionato: c’è anche un biancoceleste

Come per la serie A, anche per il fantacalcio a pochi giorni dalla fine del 2023 è tempo di bilanci. Uno dei punti cardine per il noto gioco calcistico, è il centrocampo e tra i più in forma spunta anche un giocatore della Lazio e si tratta di Zaccagni, con ben 2 gol e 8,13 di fantamedia.

1- Gudmundsson: fantamedia 9,17- 3 gol 1 assist

2- Candreva: fantamedia 8,40 – 2 gol 3 assist

3- Barella: fantamedia 8,20 – 2 gol 2 assist

4 – Zaccagni: fantamedia 8,13 – 2 gol

5- Calhanoglu: fantamedia 8,00- 2 gol 2 assist