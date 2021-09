Fantacalcio Lazio, cambiano le quotazioni dei difensori: il punto

Fantacalcio Lazio, scopriamo come cambiano le quotazioni dei difensori biancocelesti dopo il calciomercato

La sessione estiva di calciomercato è terminato da poco, ma per gli amanti del pallone è ormai tempo di Fantacalcio. Scopriamo come sono cambiate le quotazioni di Fantacalcio.it per i difensori della Lazio. D’altronde il reparto arretrato può regalare sorprese anche in un gioco così tanto amato

Francesco Acerbi resta il più costoso con 13 fantamilioni, Seguono Lazzari con 11, Hysaj con 8, Luiz Felipe con 7 e Marusic con 6. Più bassi infine Radu con 4, Patric con 3 e Radu con 2.