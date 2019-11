Fantacalcio, un fan scrive a Jessica Immobile: «Non infastidire tuo marito, deve segnare!»

Anche al fantacalcio sono tutti pazzi di Ciro Immobile: un fan ha chiesto alla moglie Jessica di non disturbarlo perchè deve continuare a segnare

Capocannoniere in Serie A, stella indiscussa del fantacalcio. Ciro Immobile è il calciatore più decisivo del campionato italiano, quindi amato da ogni appassionato e non solo laziale. Sul profilo Instagram la moglie Jessica Melena ha pubblicato un messaggio simpatico ricevuto su direct. Ecco cosa ha reclamato un fan: «Ti chiediamo solennemente di non infastidire tuo marito e di dormire sul divano, potresti avere qualche batterio e lui non può permetterselo perchè deve continuare a segnare per noi».