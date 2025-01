Fagioli Lazio, il centrocampista della Juve proposto a Formello: la trattativa può concretizzarsi? Il punto

Fagioli Lazio, gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato del club. Il punto della situazione

In casa Lazio in queste ore era stato proposto anche il nome di Nicolò Fagioli della Juve. Da Torino, secondo quanto riporta il Messaggero, hanno deciso di offrirlo a Formello dove, però, è stato alzato un muro a causa dell’elevato prezzo del suo cartellino. Per il momento restano in piedi le piste che portano ad Anjorin dell’Empoli e Payero dell’Udinese, entrambi attenzionati dalla Lazio. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.