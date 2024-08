Fabiani SVELA su Sardo: «Avrebbe potuto avvicinarsi alla prima squadra della Lazio, ma l'agente...»

Fabiani svela su Sardo: la rivelazione del DS biancoceleste sul giovane talento che ha deciso di lasciare la Lazio quest’anno

Nella sua intervista a Radio Radio, il DS Fabiani ha parlato anche dell’addio di Jacopo Sardo alla Lazio.

LE PAROLE – «Un Sardo quest’anno avrebbe avuto l’opportunità di avvicinarsi alla prima squadra, magari fare anche l’esordio e ha preferito cambiare aria. Il calcio oggi è diventato complicato, prima due società si mettevano d’accordo, oggi intorno a un calciatore ce ne sono cinque tra procuratori, mediatori, famiglia… oggi è diventato davvero complicato operare, a meno che non si sotto sta a una regola assurda. Quando viene un agente e chiede 2 milioni di commissioni e una percentuale sull’ingaggio del giocatore è inaccettabile. Bisogna mettere una regola. Ci sono società saltate in aria per pagare le commissioni».