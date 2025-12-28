 Fabbian Lazio, le parole di Di Vaio non lasciano dubbi! Ecco cosa ha detto il ds del Bologna
Fabbian Lazio, parla Marco Di Vaio: il direttore sportivo del Bologna fa chiarezza sulla situazione. Le ultimissime

Bologna e Sassuolo si apprestano a scendere in campo nella diciassettesima giornata di Serie A, in una sfida che potrebbe incidere sulla corsa alle posizioni europee. I rossoblù cercano una risposta immediata ai successi di Juventus e Como, con l’obiettivo di restare pienamente in scia delle prime della classifica.

Nel prepartita, il direttore sportivo Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue sensazioni e le aspettative in vista del match.

MERCATO  «Freytes della Fluminense? Abbiamo fatto delle verifiche dal vivo, dal punto di vista numerico però siamo al completo e non abbiamo necessità. Dobbiamo farci trovare pronti in questo mercato ma senza urgenze. 

Fabbian alla Lazio? Se ne parla da questa estate. Noi così come non abbiamo necessità in entrata non ne abbiamo in uscita. La squadra è completa poi se qualche giocatore ci chiederà di cambiare aria se ne potrà parlare ma non mi sembra ci siano queste volontà»

