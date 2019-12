Yusuf Yazici, giocatore del Lille in passato nel mirino della Lazio, si è infortunato gravemente

Yusuf Yazici, giocatore attualmente in forza al Lille ma in passato finito nel mirino della Lazio, ha subito un grave infortunio. Il classe ’97 turco resterà out fino alla prossima stagione. L’ex Trabzonspor ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nell’ultima partita di campionato contro il Monaco lo scorso sabato.