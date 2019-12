Extra Lazio, Zazzaroni e Mihajlovic fanno la pace

Dopo mesi finalmente è stata chiarita la spiacevole incomprensione di quest’estate: Zazza e Miha si sono ritrovati

La poca chiarezza e la crisi nel rapporto: quest’estate, per un episodio increscioso, si è rischiato di scrivere la parola fine su di un’amicizia decennale.

Fortunatamente però, quando si è amici e si litiga poi c’è sempre l’opportunità di chiarirsi e rimettere in ordine le cose: questo è sicuramente il caso del rapporto tra Zazzaroni e Mihajlovic. Il direttore del Corriere dello Sport in estate aveva pubblicato la notizia della malattia del tecnico serbo, non curante che la notizia stessa fosse una confidenza di un amico, in primo luogo. Di qui in avanti ci sono state smentite, scuse, lettere… fino ad oggi, giorno dell’ufficiale riappacificazione. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano romano, di spalla in prima pagina, i due si sarebbero finalmente incontrati dopo mesi per mettere a tacere tutte le voci ed i polveroni alzati in questi mesi e far vincere l’amicizia. La pace è stata fatta e sono stati spazzati via i vecchi rancori: quando ci si vuole bene, un punto d’incontro lo si trova sempre.