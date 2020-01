Extra Lazio, Mancini fa gli auguri a Zaniolo

Ieri sera Zaniolo ha subito un brutto infortunio e forse rischia di non partecipare agli Europei: il CT Mancini gli augura la guarigione

Un brutto infortunio lo terrà fuori dal rettangolo di gioco per molto tempo: Ieri sera Zaniolo, durante un contrasto di gioco, si è infortunato rompendosi il crociato e lesionandosi il menisco finendo così la stagione.

Il ragazzo, che era entrato nel giro della Nazionale, difficilmente rientrerà per l’Europeo di questa estate, a meno che non riesca in un recupero record ed allora Mancini scommetterà su di lui. Nel mentre, il CT della Nazionale italiana gli augura una punta guarigione tramite i social.