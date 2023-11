L’ex Roma Giannini stuzzica: «Giallorossi più forti della Lazio, ma…» 

Non ha dubbi l’ex giallorosso Giannini, la Roma è più forte nella Lazio ma ecco cosa può succedere nel derby di domenica

Ci siamo, mancano ormai meno di due giornate intere al derby tra Lazio e Roma. Le due squadre sono pronte alla sfida e iniziano ad alzare la voce anche gli ex membri dei due club. Ecco le parole dell’allora giallorosso Giannini a Radio Radio.

LAZIO-ROMA – «Non c’è una favorita ma credo che la Roma quest’anno sia più forte rispetto alla Lazio. In questa piazza è una partita troppo sentita, soprattutto quest’anno dove, almeno per adesso, le due squadre non stanno lottando per chissà quali obiettivi. La vittoria potrebbe determinare la stagione di una delle due».