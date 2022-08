Ex Lazio, Rossi: «Al Monterosi per rinascere»

Alessandro Rossi, ex attaccante della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura al Monterosi

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Lazio Alessandro Rossi ha parlato da nuovo giocatore del Monterosi:

«Spero per me sia l’anno buono, quello del rilancio. Non avevo la stabilità che ho adesso, la classica serenità che consente di fare bene. Pensavo fosse tutto dovuto. Invece negli ultimi due-tre anni non ho seminato e non ho raccolto. Adesso sono arrivato a Monterosi per raccogliere e seminare. Ho già visto come sarà questa squadra del Monterosi composta da bravi ragazzi che lavorano per migliorare. Ed in questa stagione voglio migliorare e crescere anche io. Gli obiettivi? Riscattarmi, crescere e fare bene».