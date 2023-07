Ex Lazio, nuova avventura per Claudio Lopez: lavorerà con David Villa come collaboratore

Tanti anni alla Lazio per Claudio ‘El Piojo’ Lopez, con l’ex attaccante che collaborerà con un altro ex attaccante spagnolo, ovvero David Villa, ex Barcellona.

Lopez ricoprirà il ruolo di manager e consigliere del Benidorm Football Club. Club locato in Alicante salvato dal fallimento proprio da David Villa