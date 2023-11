Ex Lazio, Maximiano: «Non giocavo spesso, è stato difficile ambientarmi» Le parole dell’ex portiere

Intervistato da Cadenaser, l’ex Lazio, Maximiano, ha analizzato il momento della sua nuova squadra, l‘Almeria.

Quando si arriva in un posto nuovo ci sono cose che richiedono tempo, e inoltre stiamo vivendo una situazione che non è facile per nessuno. Nel mio caso è stato un po’ difficile all’inizio perché non giocavo da un po’ ed è un po’ difficile. Io credo nel lavoro e se si è un professionista serio si ottiene tutto