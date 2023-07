Ex Lazio, Marchetti pronto ad una nuova avventura: sarà allenato da un ex biancoceleste, allenatore della squadra

Come riportato da TMW, l’ex Lazio, Federico Marchetti non avrebbe rinnovato il suo contratto con lo Spezia per la prossima stagione.

Per il portiere è pronta un’avventura a Malta, dove firmerà un contratto con l’Hamrun Spartans, squadra allenata da un altro ex biancoceleste, Luciano Zauri.