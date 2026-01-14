Ex Lazio, nuova avventura per Luis Alberto! Le novità - Lazio News 24

Ex Lazio, nuova avventura per Luis Alberto dopo la parentesi con l’Al-Duhail in questa stagione 2025/26. Le novità

Il calcio mediorientale continua a essere il teatro delle magie di uno dei trequartisti più tecnici degli ultimi anni. Dopo aver scritto pagine indelebili di storia in Serie A, il fantasista spagnolo è pronto a rimettersi in gioco. Luis Alberto, ex faro della Lazio, ha ufficialmente deciso di voltare pagina, chiudendo la sua parentesi con l’Al-Duhail per sposare un nuovo progetto sportivo, rimanendo però all’interno dei confini dello stato del Golfo.

Il trasferimento lampo di Luis Alberto all’Al Wakrah

La notizia del cambio di maglia ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori, ma la conferma è arrivata nelle ultime ore. Come riportato dalle principali testate che seguono il calcio internazionale e confermato dai movimenti ufficiali di mercato, il giocatore ha siglato un accordo con l’Al Wakrah. Si tratta di una società ambiziosa che milita nella Qatar Stars League, il massimo livello del calcio locale. Il passaggio tra i due club sottolinea la volontà del giocatore di restare protagonista in un torneo in forte espansione, dove la sua visione di gioco continua a essere un valore aggiunto inestimabile.

I motivi dell’addio di Luis Alberto all’Al-Duhail

Nonostante l’impatto positivo iniziale, l’avventura dell’ex biancoceleste ” con l’Al-Duhail è giunta al capolinea prima del previsto. Per Luis Alberto, il trasferimento all’Al Wakrah rappresenta un nuovo inizio e la possibilità di essere il perno centrale di uno scacchiere tattico differente. Il club di provenienza ha dato il via libera all’operazione, permettendo allo spagnolo di unirsi immediatamente ai nuovi compagni. La nuova sfida per lo spagnolo sarà quella di trascinare i “Blue Waves” verso i vertici della classifica, sfidando proprio il suo recente passato.

