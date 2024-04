Ex Lazio, alti e bassi per Kamenovic all’Yverdon Sports: cosa è successo. Il serbo non riesce a trovare continuità di prestazioni

Trasferitosi nel mercato di gennaio in prestito all’Yverdon Sports, Dimitrije Kamenovic sta facendo fatica ad imporsi nel campionato svizzero. Infatti, nell’ultimo turno contro il Grasshopper è suo l’errore che consente agli avversari di pareggiare.

L’ex Lazio, però, pochi minuti più tardi si è reso protagonista dell’assist che ha portato al gol della vittoria. Dunque, alti e bassi per il difensore serbo in prestito in Svizzera.