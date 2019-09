Ex Lazio, Hoedt: «In passato ho sbagliato scelta…»

Wesley Hoedt è tornato a discutere del suo addio alla Lazio: il difensore olandese pensa di aver sbagliato a scegliere il Southampton

Ha lasciato la Lazio forse troppo presto, ora ne è un po’ pentito. E’ stato sfortunato nelle scelte, ha ammesso Wesley Hoedt in una recente intervista rilasciata a Sport/Foot Magazine. Questo il suo discorso: «Ho fatto un errore. Avevo un contratto quinquennale coi biancocelesti. Dopo due anni, la società mi propose di estenderlo per altri cinque e con condizioni migliori. Il calcio italiano è molto più professionale, ma tutti sognano di giocare nel migliore campionato del mondo, la Premier League, e il Southampton mi aveva offerto un contratto che non avrei potuto rifiutare. Ma il club ha avuto due stagioni negative e sfortunatamente le cose non sono andate come avevo immaginato». Oggi il centrale olandese è in prestito ai belgi dell’Antwerp, ha preferito ripartire da zero.