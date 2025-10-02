Martin Castroman compie 45 anni: giorno speciale per l’ex Lazio e quel ricordo del derby del 2001

Auguri Castroman: dall’arrivo in biancoceleste nel 2002 alle 55 presenze con la Lazio, fino al gol che ha scritto la storia

Giornata speciale per Martin Castroman, ex centrocampista argentino della Lazio, che oggi festeggia il suo 45° compleanno. Nato a Luján, in Argentina, il 16 gennaio 1979, Castroman è ricordato dai tifosi biancocelesti per la sua grinta, la duttilità tattica e soprattutto per un gol rimasto nella storia del club capitolino.

Castroman approdò alla Lazio durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, dopo essersi messo in luce con il Vélez Sarsfield, squadra argentina con cui aveva esordito da professionista. Con la maglia biancoceleste, che vestì fino al 2003, collezionò 55 presenze ufficiali e realizzò 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

Centrocampista offensivo, rapido e dotato di buona tecnica, Castroman veniva spesso impiegato come trequartista o esterno di centrocampo. La sua esperienza a Roma, seppur non lunghissima, lasciò un segno indelebile nella memoria dei tifosi laziali.

Il momento più iconico della carriera di Castroman con la Lazio resta senza dubbio il derby contro la Roma del 29 aprile 2001. In quella partita, i giallorossi — allora guidati da Fabio Capello e lanciati verso lo scudetto — conducevano 2-1 fino al 90’. Al 95’, però, fu proprio Castroman a segnare il gol del definitivo 2-2, facendo esplodere di gioia l’Olimpico biancoceleste.