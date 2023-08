Ex Lazio, Albiol parla di Behrami: «Era pazzo, ma aveva un cuore grande» Il pensiero sull’ex biancoceleste

Intervistato da Borja Valero ai microfoni di Dazn, Raul Albiol, ha parlato dell’ex Lazio, Valon Behrami, suo compagno ai tempi del Napoli.

LE PAROLE- Era pazzo, ma aveva un cuore grande. Beveva dieci Red Bull al giorno. Gli dicevo ‘Valon, come c***o fai a dormire?’. Lui mi diceva che dormiva solo due ore e che erano sufficienti. Poi lui aveva una grande forma fisica. Un altro se faceva come lui non giocava per due anni