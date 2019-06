Europei Under 21, tris dell’Italia contro il Belgio: Azzurrini secondi, ma la semifinale è un miraggio

Europei Under 21 – Barella, Cutrone e Chiesa firmano la vittoria contro il Belgio. Resta l’ipotesi ripescaggio da miglior seconda

Europei Under 21 – L’Italia ha battuto 3-1 il Belgio nella terza giornata dell’Europeo Under 21, ma la vittoria non è bastata per ottenere il primato nel Gruppo A e conquistare il pass per la semifinale. Gli Azzurrini di Di Biagio hanno sbloccato il match al 44′ con un sinistro di Barella. Cutrone ha firmato di testa il raddoppio, prima del gran gol di Verschaeren al 79′. Di Chiesa all’89’ il terzo gol. L’Italia deve sperare di passare come migliore seconda, ma a questo punto le possibilità sono minime, in virtù dei risultati che possono maturare negli altri gironi.