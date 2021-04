Europei con pubblico all’Olimpico: finalmente un barlume di Speranza

Perché indicare una via per riaprire gli stadi al pubblico significherebbe indirettamente restituire vita ai concerti e agli eventi musicali. Così come ai cinema e ai teatri, quantomeno all’aperto per poter ricominciare a piccoli passi. E a chissà quante altre attività smarrite in questi tremendi e interminabili mesi. In fondo, qualche gioia ce la meritiamo.