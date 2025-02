Europa League, la Roma approda agli ottavi con il rischio derby con la Lazio nel segno di Dybala: è 3-2 con il Porto

Condividi via email

Europa League, i giallorossi vincono in modo netto contro la formazione portoghese con l’argentino protagonista assoluto

Termina 3-2 per la Roma la sfida di ritorno di Europa League valevole per i playoff contro il Porto. Il protagonista assoluto del match dell’Olimpico è stato Paulo Dybala il quale con la sua doppietta incrementa la vittoria e regala la formazione di Ranieri il pass per il passaggio del turno. Mentre a fare da contorno alla vittoria è stato Pisilli, e ora agli ottavi la compagine romana potrebbe affrontare la Lazio