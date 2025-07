Calciomercato Lazio, serve abbassare i costi! Questi giocatori stanno influenzando (e non poco) il bilancio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: rosa sovraccarica e margini ridotti, mercato bloccato. Quanto costa la panchina?

Il Calciomercato Lazio si trova in un momento di forte stallo. A pesare non sono soltanto i mancati colpi in entrata, ma soprattutto una gestione economica della rosa che negli anni ha portato a un vero e proprio blocco finanziario. La situazione, esplosa nelle ultime settimane, è figlia di scelte dirigenziali che hanno aumentato il monte ingaggi senza però migliorare la competitività della squadra.

Come riportato da Cittaceleste.it, uno dei problemi principali riguarda gli esuberi. Solo tre giocatori – Basic, Kamenovic e Fares – costano alla Lazio circa 3,2 milioni di euro netti a stagione, pur essendo ormai fuori dal progetto tecnico. Questi stipendi pesano come macigni su un bilancio che non consente ampi margini di manovra in sede di mercato.

Il tema si estende anche alla panchina, dove l’incidenza degli ingaggi non corrisponde all’effettivo rendimento. Basti pensare a Hysaj e Gigot: insieme guadagnano 5 milioni netti (oltre 9 lordi) ma hanno collezionato appena quattro e sette presenze da titolari nell’ultima Serie A, pur essendo rispettivamente il terzo e quarto giocatore più pagato della rosa.

Nel Calciomercato Lazio, un altro nodo riguarda Luca Pellegrini. Dal 1° luglio, il terzino percepisce uno stipendio da 2,4 milioni netti a stagione, superando persino Gigot nella classifica dei più retribuiti. A questi si aggiungono Lazzari, con 1,7 milioni, e Noslin, nuovo acquisto che guadagna già 1,3 milioni netti. In attacco, la situazione non è meno complicata: Dia percepisce 2 milioni, ma rischia di restare in panchina alle spalle di Castellanos (1,8 milioni), con Provedel che potrebbe perdere il posto da titolare in favore di Mandas, che invece costa “solo” 800mila euro.

Questi dati evidenziano chiaramente perché il Calciomercato Lazio sia di fatto paralizzato. I margini per investire sono ridotti all’osso, e senza prima sfoltire la rosa o ridurre il monte ingaggi, è difficile pensare a nuovi innesti di qualità.

La società si trova quindi di fronte a un bivio: proseguire con un organico appesantito e poco funzionale, o cercare una svolta drastica, anche a costo di scelte impopolari. Intanto, i tifosi aspettano risposte concrete, sperando che la dirigenza riesca a sbloccare una situazione che rischia di compromettere l’intera stagione.