Calciomercato Lazio, la sessione bloccata fa scappare gli obiettivi: Tchatchoua ricercato da quella squadra! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Tchatchoua, il laterale del Verona piace anche ai biancocelesti. Il mercato bloccato però

Il Calciomercato Lazio si muove tra valutazioni e sondaggi, e tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza capitolina c’è anche quello di Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 in forza all’Hellas Verona. Il laterale camerunense è uno dei profili più seguiti sul mercato, grazie a una stagione positiva in Serie A che ha attirato l’interesse di diversi club in Italia e all’estero.

Nelle ultime ore, si è parlato molto dell’interesse del Galatasaray, pronto a presentare un’offerta da circa 8-9 milioni di euro, cifra però ancora lontana dalla valutazione che il Verona fa del giocatore, superiore ai dieci milioni. In attesa di sviluppi concreti, anche l’Olympique Marsiglia osserva con attenzione la situazione, pur rimanendo al momento defilato.

In questo contesto, anche la Lazio, che sta cercando rinforzi sulle fasce nel corso di questo calciomercato, potrebbe inserirsi nella corsa a Tchatchoua. Con la necessità di svecchiare e rinforzare il reparto difensivo, il laterale camerunense rappresenterebbe un’opzione interessante per profilo fisico, età e potenziale di crescita.

Intanto, il giocatore ha trascorso le ultime settimane allenandosi a Miami, dimostrando grande professionalità in vista del raduno dell’Hellas previsto per il 10 luglio e della partenza per il ritiro a Folgaria tre giorni dopo. Tchatchoua sembra intenzionato a farsi trovare pronto, qualora dovesse restare, ma non è escluso che le prossime ore possano portare offerte ufficiali.

Tuttavia il calciomercato Lazio bloccato complica le cose, in Italia resta vivo anche l’interesse del Torino, sebbene non si sia ancora concretizzato in una proposta. L’Inter, che aveva manifestato curiosità nei mesi scorsi, sembra aver virato su altri obiettivi. Dall’Inghilterra, minimi segnali sono arrivati da Everton e Wolverhampton, ma nulla che al momento possa cambiare le carte in tavola.

Per il Verona, Tchatchoua è uno dei gioielli da valorizzare, ma anche una pedina importante per la prossima stagione. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, una proposta allettante potrebbe cambiare tutto.

La Lazio, alle prese con un mercato bloccato da esuberi e vincoli di bilancio, potrebbe considerare un investimento mirato come quello su Tchatchoua per dare nuova linfa al reparto e puntare su un talento dal futuro promettente.