Europa League, Lazio mai continua: Baroni può fare meglio di Inzaghi e Sarri

Europa League con esordio positivo per la Lazio di Baroni, contro il Nizza si può ottenere ciò che è mancato nelle ultime tre partecipazioni

In Europa League la Lazio di Marco Baroni ha esordito ad Amburgo con un netto 0-3. Giovedì alle 18:45, i biancocelesti andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva nella competizione. Un risultato mai arrivato nelle ultime tre partecipazioni: 2019/20 con Inzaghi, 2020/21 e 2021/22 con Sarri.

In queste tre occasioni, non sono mai arrivati due successi di fila nel torneo. Inoltre, per ben due volte, è arrivata l’eliminazione nella fase a gironi (2019/20 e 2021/22). Sintomo del fatto che due ottimi allenatori non siano stati in grado di trovare quella continuità e le motivazioni giuste nella squadra, Baroni giovedì può invertire questo trend.