Europa League, classifica marcatori: una rete a testa per Bastos, Milinkovic e Immobile

Europa League, classifica marcatori: sono tre i biancocelesti che hanno già messo a segno una rete

Sono solo due le gare disputate dalle squadre impegnate in Europa League. La classifica marcatori però inizia già a prendere forma. I primi della classe sono infatti Sporar, Malen, Rodriguez e Keseru. Al terzo posto invece, con una rete a testa, ci sono ben tre biancocelsti: Bastos, a segno con il Cluj, Immobile e Milinkovic che hanno invece segnato nella gara di ieri contro il Rennes. Di seguito la classifica completa.

3 gol – Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Ángel Rodríguez (Getafe CF), Claudiu Keseru (PFK Ludogorets Razgrad)

2 gol – Antoine Bernier (F91 Dudelange), Kevin Bua (FC Basilea 1893), Bruno Fernandes (Sporting CP), Bibras Natcho (FK Partizan Belgrado), Danel Sinani (F91 Dudelange), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Umar Sadiq (FK Partizan Belgrado), Andrija Pavlovic (APOEL Nicosia), Mario Leitgeb (Wolfsberger AC), Joe Willock (FC Arsenal), Jonathan David (KAA Gent), Tiquinho Soares (FC Porto), Rafael Forster (PFK Ludogorets Razgrad), Jody Lukoki (PFK Ludogorets Razgrad), Chicharito (Siviglia FC), Noah Okafor (FC Basilea 1893).

1 gol – Bastos (SS Lazio), Ciro Immobile (SS Lazio), Sergej Milinkovic (SS Lazio), Edin Dzeko (AS Roma), Nicolò Zaniolo (AS Roma), Justin Kluivert (AS Roma), Leonardo Spinazzola (AS Roma)