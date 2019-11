Alberto Abbate ha parlato del percorso europeo svolto dalla Lazio

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ieri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul percorso fatto in Europa League dalla Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ABBATE – «Contro il CFR contava la vittoria per continuare a sperare al passaggio del turno ed è arrivata. Vedendo i rumeni è giusto continuare a cullare una piccola speranza, non mi sembra impossibile che il Celtic la batta. Benissimo le prove di Correa e Luis Alberto, devono però ancora crescere dal punto di vista del cinismo sotto porta. Dovevano raddoppiare, clamorosa soprattutto l’occasione dell’argentino. Per quanto riguarda gli ultimi acquisti le notizie continuano a non essere buone. Adekanye ancora troppo acerbo, Jony addirittura involuto, Vavro meglio anche se poi ha commesso un errore clamoroso nel finale. Fino a quel momento era stato attento e concentrato, per lui un passo in avanti».